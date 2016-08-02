Ставицкий о скандальных часах за $600 тысяч: "Это не мои. Брата или отца"

В интервью "Украинской правде" Ставицкий признался, что имел коллекцию часов мировых брендов, но смог вспомнить на представленном фото только одни из них.

"Часы "Юрий Гагарин" российского производства, которые мне подарили на день рождения. Друг мой подарил", - сказал Ставицкий.

А вот на вопрос, откуда у него часы стоимостью $600 тысяч, Ставицкий ответил: "Это точно не мои. Брата или отца".



"Каждый оценивает свой труд по своему мироощущению... Ну кто-то нецки собирает, кто-то картины, а кто-то...", - отметил он. При этом экс-министр добавил, что он "человек из бизнеса и себе может это позволить".

Как сообщал УНИАН, ранее некоторые СМИ распространили информацию о задержании в Израиле экс-министра правительства Николая Азарова. Сам Ставицкий опроверг это сообщение и назвал его фейком.

"Это просто фейковая информация (задержание и обыски в доме). Я считаю, что то, что происходит в последние недели с моей семьей и со мной, - просто давление с целью шантажа, а также использование моего так называемого дела в корыстных интересах лицами, которые сейчас борются за кресло генпрокурора", - сказал он.

Ставицкий подозревается в Украине в присвоении, растрате государственной собственности путем злоупотребления властью. 24 марта 2014 года Генеральная прокуратура объявила его в розыск.