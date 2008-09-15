Литвин говорит, что его два дня уговаривали на коалицию

Лидер фракции блока своего имени Владимир ЛИТВИН подтверждает информацию о проведении консультаций относительно формирования новой коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня в интервью журналистам.

По его словам, соответствующие встречи представителей этих политических сил проводились в субботу и воскресенье.

«Были встречи, где обсуждался вопрос по поводу того, чтобы сформировать коалицию с участием БЮТ, НУ-НС и нашего блока», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, в этом вопросе необходимо обратить внимание и на позицию фракции НУ-НС.

«Говорить о чем-то преждевременно, а то, что такие встречи происходили в субботу и воскресенье, я подтверждаю», - сказал лидер блока.