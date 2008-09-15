Огрызко объясняет, как Украина хочет дружить с Россией

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отмечает, что Украина хочет сохранить хорошие отношения с Россией на базе равенства и взаимоуважения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил журналистам поздно вечером 14 сентября.

“Мы – за хорошие отношения с Российской Федерацией, но на базе равенства и уважения. Это очень четкая позиция моей страны”, - сказал министр.

В то же время он отметил, что Украина сделала свой выбор, и этот выбор очень четок – европейская и евроатлантическая интеграция.

“И только нам решать – что делать и с кем это делать”, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Он также надеется на будущей неделе встретиться в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ для обсуждения важнейших текущих вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября пресс-служба Президента Украины сообщила о проведении Виктором ЮЩЕНКО телефонного разговора с российским коллегой. В.ЮЩЕНКО пригласил Дмитрия МЕДВЕДЕВА посетить Украину и, как сообщала пресс-служба Президента Украины, тот дал согласие на такой визит в ноябре-декабре этого года.

В то же время пресс-служба российского Президента сообщила о том, что Д.МЕДВЕДЕВ будет готов посетить Украину после “решения ряда проблем” на экспертном уровне. Какие проблемы требуют решения до визита российского Президента, пресс-служба не уточнила.