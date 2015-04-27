На могиле сына Януковича в Крыму появилась табличка с именем (фото)
На могиле Януковича младшего появилась именная табличка с датами.
На могиле сына экс-президента Украины Виктора Януковича в Крыму появилась именная табличка "Виктор Викторович Янукович" с датами рождения и смерти.
Об этом сообщает сайт Искра.
У креста по-прежнему много искусственных цветов и венков с памятными надписями: «Любимому мужу», «С глубокой скорбью от родителей супруги», «От друзей», «Покойся с миром».
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Напомним, могила Януковича-младшего оставалась какое-то время «безымянной».
Как сообщал УНИАН, Янукович-младший погиб на озере Байкал в России, провалившись в микроавтобусе под лед.
Его похоронили в Севастополе 23 марта на территории Свято-Никольского храма. На похороны приезжал экс-президент Украины Виктор Янукович, его супруга Людмила, Александр Янукович, жена погибшего Ольга с 5-летним сыном Ильей.