Тимошенко претендует на 14 областей

Заместитель руководителя Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО заявляет, что представители БЮТ будут претендовать на руководящие должности в тех регионах, где блок занял первое место на выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Ривне, комментируя результаты выборов и последующие кадровые назначения новой власти.

По его словам, в политике важно мыслить не категориями политических желаний, а, в первую очередь, общепринятыми принципами. «Если БЮТ победил в 14 регионах из 27, включая Киев, а в 9-ти регионах занял второе место, то по мировой практике назначений именно наша политическая сила является главным претендентом на должности председателей областных советов и на согласование должностей руководителей райсоветов. Ведь мы должны оправдать доверие людей, выраженное нам во время выборов», - считает заместитель руководителя БЮТ.

«В случае подписания коалиционного соглашения о формировании парламентского и правительственного большинства с участием БЮТ, наша политическая сила будет претендовать также и на должности председателей областных и районных администраций», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, по его мнению, действующие губернаторы, которые входят в ряды партий, проигравших выборы, как, например, в Ривненской области, не могут сейчас диктовать свои условия сотрудничества партиям-победителям.