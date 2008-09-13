У Ющенко опять напомнили Тимошенко про газовый долг перед Россией

Правительство в подготовленном проекте государственного бюджета Украины на 2009 год не учло ряд важных предложений Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

В частности, подчеркнул он, не учтено предложение Президента предусмотреть в документе расходы на покрытие долга перед Российской Федерацией в размере 5,8 млрд. грн. Также вместо предлагаемых Президентом 5 млрд. грн. на перевооружение правительство намерено выделить 1,2 млрд. грн.

В свою очередь, директор Департамента финансов Министерства обороны Украины Иван МАРКО отметил, что в проекте госбюджета на финансирование Государственной программы реформирования Вооруженных Сил не хватает 17,2 млрд. грн.

Также Р.ЖУКОВСКИЙ сообщил, что на осуществление противопаводковых мероприятий проектом предусмотрен только 1% от необходимой суммы. По его словам, вместо 670 млн. грн. предусмотрено лишь 6,5 млн. грн.

Вместе с тем Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что в проекте бюджета «близко к учтению» предложение по финансированию мер по обеспечению информационной безопасности государства. На эти цели, по его словам, правительство предлагает выделить 1,8 млрд. грн., в то время как по подсчетам Государственного комитета по телевидению и радиовещанию необходимо 1,85 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, глава государства 12 сентября направил письмо в Кабинет министров, в котором очертил свое видение приоритетов государственного бюджета на следующий год.

Как сообщил руководитель Главной службы обеспечения связей с Верховной Радой Украины и Кабинетом министров Ян БЕРНАЗЮК, согласно этому документу, бюджет следующего года должен решить следующие задачи.

Во-первых, погашение государственного долга перед Российской Федерацией. Речь идет о 5,8 млрд. грн. Это позволит Украине уже в 2009 году перейти на рыночные условия предоставления РФ в аренду земли и другого имущества для пребывания ЧФ и получить реальную плату за загрязнение природной среды и использование радиочастотного ресурса Украины. По предварительным расчетам, это 7,5 млрд. грн., которые мы сможем получить уже до конца 2009 года и получать ежегодно до 2017 года. Кроме того, миллиардные суммы получит также местный бюджет АРК.

Во-вторых, обеспечение граждан доступным жильем.

Кроме того, госбюджет должен дать честный ответ на вопрос, как Правительство выполнило данные избирателям обещания. «Пришло время отчитаться о выполнении взятых обязательств. Люди ждут отчета о выплате в полном объеме долгов Сбербанка, о переходе в 2009 году на контрактную армию вместе с соответствующим финансированием, о росте уровня жизни населения», - сообщил Ян Берназюк со ссылкой на текст письма Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вчера призвал правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год средства на погашение государственного долга 90-х годов перед Россией.

Президент отметил, что необходимо аккумулировать 7,5 млрд. грн. и рассчитаться в следующем году по газовому долгу, который возник в 90-х годах.

По мнению главы государства, это позволит выйти на рыночные отношения в аренде земли для Черноморского флота Российской Федерации.