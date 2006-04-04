Омельченко будет руководить Киевом еще 10 дней...

Киевская городская территориальная избирательная комиссия официально объявила победителем на выборах Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление зачитала председатель комиссии Галина БИЛЫК.

Согласно документу, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ «определяется избранным Киевским городским председателем в одномандатном избирательном округе по выборам Киевского городского председателя 26 марта 2006 года как получивший большую часть голосов избирателей, принявших участие в голосовании, относительно других кандидатов, которые баллотировались».

Согласно следующему пункту постановления, сообщение о результатах голосования и итоги выборов будут опубликованы в газете «Крещатик» 5 апреля 2006 года, то есть завтра.

Постановлением Г.БИЛЫК поручается проинформировать Киевский городской совет о результатах выборов на пленарном заседании совета.

Во время обнародования постановления на открытом заседании КГТИК присутствовал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, который после оглашения документа поблагодарил комиссию за хорошую работу и отметил, что это были самые демократические выборы в Украине.

Согласно законодательству, решение КГТИК может быть обжаловано на протяжении 10 суток. На этот период Киевским городским председателем остается Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по окончательным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, на выборах Киевского городского председателя за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 341тис. 249 избирателей, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлянина. Не поддержали ни одного из кандидатов 73 тыс. 937 избирателей, принявших участие в голосовании.