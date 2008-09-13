Тимошенко обещает передать в Раду бюджет-2009 уже в понедельник

Правительство планирует не позднее понедельника – 15 сентября - подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшнем заседании Кабмин должен одобрить законопроект о госбюджете на следующий год, а также Программу социально-экономического развития Украины на 2009 год.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что отличительными чертами проекта бюджета на 2009 год является урегулирование межбюджетных отношений, увеличение расходов на развитие, также серьезное внимание в документе уделено вопросу повышения зарплат, пенсий и компенсаций по вкладам Сбербанка СССР.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшнем заседании правительство планирует рассмотреть проект постановления о прогнозе показателей сводного бюджета на 2010-2012 годы.