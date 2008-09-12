Ющенко сказал БЮТу, что им шататься вместе с Тимошенко не обязательно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает депутатов от БЮТ разных уровней не отказываться от демократических ценностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.

«Я призываю всех депутатов БЮТ, по всем областям, районам, опомниться и не отказываться от национальных демократических ценностей», - подчеркнул Президент. В.ЮЩЕНКО отметил, что, по его информации, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО инициирует заседания районных, городских, поселковых советов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, сменить многих председателей советов и тому подобное.

«Если позиция лидера шатается, то не обязательно всем шататься», - сказал Президент, призвав БЮТовцев оставаться сторонниками демократических ценностей.