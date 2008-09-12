Ющенко сказал БЮТу, что им шататься вместе с Тимошенко не обязательно
Президент начал уговаривать на местах
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает депутатов от БЮТ разных уровней не отказываться от демократических ценностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкасской области.
«Я призываю всех депутатов БЮТ, по всем областям, районам, опомниться и не отказываться от национальных демократических ценностей», - подчеркнул Президент. В.ЮЩЕНКО отметил, что, по его информации, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО инициирует заседания районных, городских, поселковых советов, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, сменить многих председателей советов и тому подобное.
«Если позиция лидера шатается, то не обязательно всем шататься», - сказал Президент, призвав БЮТовцев оставаться сторонниками демократических ценностей.