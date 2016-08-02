Обама о позиции США по российской агресии: Мы не собираемся отворачиваться от союзников в Европе

Об этом американский лидер сказал 1 августа в Атланте в обращении к съезду Организации американских ветеранов-инвалидов, передает "Радио Свобода".

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"В условиях российской агрессии мы не собираемся отворачиваться от наших союзников в Европе. Мы намерены оставаться объединенными в НАТО, которое является сильнейшим альянсом в мире", - указал американский президент.

В конце июля кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его избрания Соединенные Штаты не смогут гарантировать безопасность всем членам НАТО. Он отметил, что помощь, в частности, в случае нападения России, будет предоставлена только тем странам, которые «выполняют свои обязательства» перед США.

Трамп отметил, что это условие касается и стран Балтии, где военное присутствие Североатлантического альянса усилилось после российской аннексии Крыма в 2014 году и роли Москвы в конфликте на востоке Украины. Кандидат в президенты также выразил желание сократить военные расходы на помощь союзникам, которые США несли в течение последних лет.