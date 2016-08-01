ГПУ: Интерпол отказывается объявлять в розыск лиц, причастных к преступлениям против Майдана

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Горбатюка, обращение его департамента в Интерпол по поводу международного розыска подозреваемых можно разделить на две части: лица, причастные к преступлениям во время событий Евромайдана, и бывшие чиновники, которых подозревают в экономических преступлениях.

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"В первом случае позиция Интерпола (такая): отказываем в объявлении в международный розыск, видя признаки политических преследований. Но на наши просьбы объяснить эти признаки преследований ответов нет. Что касается экономических преступлений, было несколько разрешений на осуществление международного розыска. В настоящее время ситуация (такая), что просто не отвечают нам. Нет ни разрешения, ни отказа. Мы написали письмо, что не можем продолжать расследование, но и здесь ответа нет. Мы просим о возможности встречи, надеемся, такая возможность будет", - сказал Горбатюк.