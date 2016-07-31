Ефремову, подозреваемому в причастности к созданию "ЛНР", изберут меру пресечения 1 августа - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Заседание начнется в 12:00 в здании суда по адресу Крещатик, 42-а.

По информации издания, представители обвинения будут требовать арестовать Александра Ефремова на 2 месяца.

Судебное заседание в Печерском райсуде будет проходить под усиленным наблюдением полиции.

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Кроме этого, в социальных сетях уже началась подготовка к бессрочной акции с целью оказания общественного давления на суд и взятия Александра Ефремова под стражу. Активисты призывают всех выйти под здание суда 2 августа и распространяют новости под хештэгами #‎StopЄфрємов ‪#‎StopSeparatizm #стоп_сепаратизм.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.