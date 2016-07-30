ГПУ открывает горячую линию для сообщений о сепаратистских "референдумах" и финансировании "Л/ДНР"

В Генеральной прокуратуре Украины открывается прямая телефонная линия для сообщений об организации сепаратистских «референдумов» и финансировании террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве.

«В ГПУ открывается прямая телефонная линия, а также электронная для сообщений от тех граждан Украины, которые имеют прямые данные об организации сепаратистских «референдумов» и финансировании террористических организаций «ЛНР», «ДНР» на территории Украины», - заявил он.

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«Каждый, кто лично видел или слышал не из уст других лиц, а сам, лично, о действиях той или иной личности в организации «референдумов», которые посягнули на территориальную целостность Украины, кто видел или слышал, не со слов других, о захвате государственных учреждений и организации сепаратистских военизированных группировок, прошу сообщить следователям свои контакты», - добавил Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, задержали бывшего главу фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.