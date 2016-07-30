Луценко не исключает новых задержаний по делу о посягательстве на суверенитет Украины

В ближайшее время возможны новые задержания подозреваемых в посягательстве на территориальную целостность Украины и причастности к созданию террористических группировок на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня на брифинге в Киеве по поводу задержания бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

«Господин Ефремов – один из подозреваемых по делу об организации террористических группировок, а также посягательств на территориальную целостность и независимость Украины. Мы хотим рассматривать в совокупности действия большего количества должностных лиц, простых участников этой преступной организации. Для этого нуждаемся в сотрудничестве с гражданским обществом», - заявил Луценко.

«Подозреваются в совершении инкриминируемых господину Ефремову преступлений большее количество лиц, в ближайшее время мы предполагаем развитие следственных действий с вероятными задержаниями», - добавил генпрокурор.

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Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали сегодня, 30 июля, в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Генпрокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Ефремова сроком на 2 месяца. По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста как меры пресечения.