МИД не получал запроса на согласие по кандидатуре нового посла России в Украине

Об этом сообщил Радио Свобода директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

«По состоянию на сегодняшний день какой-либо запрос в МИД не поступал. Мы не будем говорить о каких-либо личностях, пока не увидим официальный запрос», – сказал Макеев.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва запросила у Украины агреман (предварительное согласие) на назначение Михаила Бабича послом России в Украине. «Необходимые дипломатические процедуры, в том числе и получение агремана, сейчас в процессе», – сказал он.

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28 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Михаила Зурабова с должности посла России в Украине.

Михаил Бабич ранее служил в десанте и войсках КГБ СССР, а сейчас является полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе.