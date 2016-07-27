Пайетт заявил, что уже не берется делать какие-либо прогнозы в отношении дальнейших действий РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал во время дискуссионного клуба, организованного фондом «Открой Украину».

"Я давно отказался делать какие-либо прогнозы относительно тех действий, которые собирается предпринимать Россия", - заявил Пайетт, комментируя вероятность полномасштабного военного вторжения РФ.

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"И для нас очевидно, и как президент Обама дал четко понять, что до тех пор, пока Россия будет настойчиво продолжать нарушать украинский суверенитет и территориальную целостность, мы будем заставлять ее платить за это цену. Но это не наш выбор. Возвращения к тем отношениям, которые раньше мы имели с Россией, не будет до тех пор, пока агрессия России против Украины будет продолжаться", - добавил Пайетт.

Ранее Пайетт отметил, что нарушение режима прекращения огня на Донбассе должно прекратиться.