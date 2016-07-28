Путин устроил крупные кадровые чистки: три бывших КГБшника получили высокие посты

Кроме того, случились две ожидаемых отставки: уволены руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов (свидетель в деле о контрабанде алкоголя) и губернатор Кировской области Никита Белых (обвинен в получении взятки, находится в СИЗО), передает Медуза.

Перестановки в правительстве России

Правительство отправило в отставку руководителя Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Он занимал свой пост больше 10 лет — с мая 2006 года. 26 июля в его кабинете и дома прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя. Он проходит в деле как свидетель.

На место Бельянинова назначен бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Последний - выходец из КГБ, работал в ФСБ, в 2006 году был назначен замдиректора ФСБ России.

Заместителем директора Росгвардии стал бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Меликов.

Полпреды в федеральных округах

Место Сергея Меликова занял бывший полпред президента в "Крымском федеральном округе" Олег Белавенцев. "Крымский федеральный округ" упразднен (вошел в состав Южного округа).

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На место Булавина назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

Полпред президента в Сибирском Федеральном округе Николай Рогожкин уволен. Его место займет бывший "губернатор" аннексированного Севастополя Сергей Меняйло.

Губернаторы

Место Сергея Меняйло в оккупированном Севастополе занял заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников.

Место Николая Цуканова в Калининградской области занял начальник ФСБ по Калининградской области Евгений Зиничев, выходец из госорганов безопасности.

Также отправлен в отставку губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Его место занял Дмитрий Миронов, который в декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел. Он с 1990 по 2013 год служил в КГБ и органах государственной охраны.

Кроме того, уволен губернатор Кировской области Никита Белых — в связи с "утратой доверия". Его место занял бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев.

Другие отставки

Кремль уволил посла России в Украине Михаила Зурабова, его сменщиком может стать нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Последний — выходец из силовых структур, служил в ВДВ и войсках КГБ.

По итогам перестановок три выходца из органов безопасности РФ — Булавин, Миронов и Зиничев — получили руководящие должности.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что перестановки в российских властных структурах не связаны с выборами и являются "обычной ротацией".