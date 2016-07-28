"Обычная ротация": Кремль объяснил кадровые перестановки в руководстве РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Это не имеет отношения к перестановкам в ФСБ и не имеет напрямую отношения к выборам. Это обычная цикличная ротационная работа главы государства, связанная где-то с необходимостью повышения эффективности, где-то с исправлением ситуации там, где темпы развития оставляют желать лучшего, это обычная ротация", – сказал Песков.

Читайте такжеЗурабов уволен с должности посла России в УкраинеКак сообщал УНИАН, Путин включил оккупированный Крым в состав Южного федерального округа, сменил полпредов в Сибирском и Северо-Западном округах и глав Калининградской, Кировской и Ярославской областей и Севастополя. Руководить Калининградской областью временно поручено главе регионального управления ФСБ, а ярославской — бывшему замглавы МВД России Дмитрию Миронову. Полпредом в Сибири будет экс-главком Черноморского флота, экс-глава Севастополя Сергей Меняйло.