Российские солдаты не пропустили Нашу Украину в грузинское село
11:31, 10 сентября 2008Политика
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Дорогу перекрыли
Украинскую делегацию во главе с председателем партии “Наша Украина” Вячеславом Кириленко российские военные не пропустили на территорию грузинского села Каралети, которое находится неподалеку Гори.
Дорогу к селу перекрыли российские военные, которые организовали блок-пост на грузинской территории и не позволили членам официальной делегации попасть на территорию села.
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