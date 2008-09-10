Российские солдаты не пропустили Нашу Украину в грузинское село

Украинскую делегацию во главе с председателем партии “Наша Украина” Вячеславом Кириленко российские военные не пропустили на территорию грузинского села Каралети, которое находится неподалеку Гори.

Дорогу к селу перекрыли российские военные, которые организовали блок-пост на грузинской территории и не позволили членам официальной делегации попасть на территорию села.

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