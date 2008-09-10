Европейская Хартия малого бизнеса - еще один путь в ЕС

Европейский Союз обсудил с Украиной возможность присоединения к Европейской Хартии малого предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в итоговом заявлении, принятом вчера на саммите Украина-ЕС в Париже «Углубление сотрудничества ЕС – Украина».

«Стороны обсудили возможное будущее присоединение Украины к Европейской Хартии малого предпринимательства, которая направлена на улучшение бизнес-климата для малого и среднего бизнеса и способствует его созданию и росту», отмечается в документе.

По убеждению лидеров Украины и ЕС, применение Хартии может быть успешным средством для структуризации политики в области малого и среднего бизнеса, обмена лучшей практикой и мониторинга прогресса.