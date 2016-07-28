Порошенко назвал события на востоке Украины нашествием чужаков

Об этом он заявил во время мероприятий ко Дню крещения Киевской Руси-Украины сегодня на Владимирской горке в Киеве. «Убежден, что религиозный мир, взаимное уважение государственного, церковного партнерства является весомым достижением Украины, и мы это достояние должны очень беречь, особенно сейчас, в час великих испытаний», - подчеркнул он.

«Два с половиной года назад Москва развязала войну против златоверхого Киева. Вещи надо называть своими именами, сам Спаситель учил, что есть четкая граница между правдой и неправдой», - отметил президент.

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«Я категорически не воспринимаю паллиативной формы, как абстрактный вооруженный конфликт и вооруженное противостояние – это оценки с чужого, не украинского голоса. То, что происходит сейчас на востоке Украины, называется нашествием чужаков и, думаю, этому украинскому словосочетанию не сложно найти аналог и в церковнославянском языке», - отметил глава государства.

Кроме того, Порошенко выразил благодарность тем церквам и религиозным деятелям, организациям, всем общинам, которые твердо встали на защиту Украины, как делу богоугодному.

«Благодарен тем из вас, кто продолжает поддерживать словом божьим, молитвой, гуманитарной помощью наши Вооруженные силы, всех защитников Украины. Выражаю благодарность всем, кто помогает облегчить страдания мирного населения, вызванные российской агрессией и промосковскими группировками», - сказал он.