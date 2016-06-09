Пайетт: мировое сообщество недостаточно осознает роль России в войне на Донбассе

Об этом посол США сказал в эфире радиостанции «Армия-FM». Дипломата попросили рассказать, насколько война в Украине для граждан США является неизвестной войной, и насколько Соединенные Штаты на себе испытывают информационное давление или информационную агрессию со стороны России.

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«Я думаю, что значительная часть расчета Кремля с начала этой агрессии заключалась в том, что они пытались просчитать, что им будет разрешено сделать, как далеко они могут зайти без провоцирования международной реакции. Именно с такими соображениями они направили в Крым «маленьких зеленых человечков», и это не было никаким секретом для правительства Соединенных Штатов, наша разведка хорошо понимала, что Россия делает. Цель этого заключалась в том, чтобы создать путаницу. И в информационной войне цель России заключается не в том, чтобы привести свои аргументы, цель состоит, чтобы выиграть войну в целом. Как мы говорим - они превратили информацию в оружие», - подчеркнул Пайетт.

По мнению посла, американцы немного знают о том, через что прошла Украина за последних более чем два года.

«Все знают, конечно, о зенитно-ракетном комплексе «Бук» и рейсе MH17, много людей знают историю Донецкого аэропорта, но я не думаю, что в Соединенных Штатах или в Европе осознают, что Россия продолжает здесь делать. Россия продолжает предоставлять оперативно-тактическую и разведывательную помощь для армий так называемых «ДНР» и «ЛНР». Россия продолжает ротацию своих войск и продолжает поставлять оружие и боеприпасы», -заявил Пайетт.

При этом он напомнил, что на минувшей неделе пророссийские боевики сбили два беспилотных летательных аппарата, которые принадлежали миссии ОБСЕ. Как отметил посол, один из беспилотников был сбит противовоздушной ракетой, а другой - 122-мм артиллерией. Пайетт отметил, что в обоих случаях беспилотники были сбиты современным, запрещенным Минскими соглашениями, оружием, которое поставляется из России.

«Это важно для Украины, и для Соединенных Штатов, и ваших других партнеров, продолжать подчеркивать, что в этой войне есть агрессор и есть жертва, и что Кремль не выполняет те обязательства, которые взял согласно Минским соглашениям», - подчеркнул Пайетт.