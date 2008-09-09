Яценюк: если будет новая коалиция, пост премьера должен достаться ПР

В случае прекращения деятельности коалиции в отставку уходит не только председатель Верховной Рады Украины, но и премьер-министр Украины.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил в эфире радио “Эра”.

По его словам, затем, в соответствии с Конституцией Украины, должна быть создана новая коалиция и должна состояться процедура назначения премьер-министра Украины путем определения его кандидатуры коалицией и представления ее Президентом Украины для утверждения парламентом.

А.ЯЦЕНЮК при этом отметил, что если будет создана коалиция БЮТ и Партии регионов, то, очевидно, должны быть выдержаны европейские стандарты, когда сила, которая набрала большинство голосов на выборах – то есть Партия регионов – формирует коалицию и ее представитель предлагается на должность премьер-министра.

Председатель ВР отметил, что в случае такого объединения в коалицию “политических монстров” в парламенте “мы увидим много интересного”.