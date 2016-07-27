В Крыму ведется фиксация фактов незаконного присвоения госимущества - Джемилев
Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко", Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что во временно оккупированном Крыму ведется фиксация фактов незаконного присвоения государственного имущества.
Об этом Джемилев написал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба партии "Солидарность".
“Прокуратурой Автономной Республики Крым постоянно проводится работа по выявлению и фиксации фактов незаконного присвоения государственного имущества, которое находится на временно оккупированной территории полуострова Крым”, – об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым относительно начатого досудебного расследования по фактам присвоения государственного имущества”, - написал лидер крымских татар.
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“Установлено, что представителями российской оккупационной власти на территории аннексированного полуострова Крым незаконно присваивается имущество государственных предприятий и учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, чем причинили государству значительный материальный ущерб в особо крупном размере”, - процитировал народный депутат.
“Прокуратура Автономной Республики Крым обращается ко всем гражданам, кому известны факты нарушений конституционных прав человека на оккупированной территории полуострова Крым, с просьбой предоставить любые сведения или документы, имеющие существенное значение для доказывания преступлений, совершенных представителями оккупационной власти”,- отметил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.
Напомним, что согласно приказу и.о. Генерального прокурора Украины от 12.06.2014 №33ш прокуратуры АР Крым передислоцированы в г. Киева.