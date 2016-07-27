В Крыму ведется фиксация фактов незаконного присвоения госимущества - Джемилев

Об этом Джемилев написал на своей странице в Facebook, передает пресс-служба партии "Солидарность".

“Прокуратурой Автономной Республики Крым постоянно проводится работа по выявлению и фиксации фактов незаконного присвоения государственного имущества, которое находится на временно оккупированной территории полуострова Крым”, – об этом говорится в сообщении прокуратуры Автономной Республики Крым относительно начатого досудебного расследования по фактам присвоения государственного имущества”, - написал лидер крымских татар.

Читайте такжеДжемилев не видит военного пути деоккупации Крыма

“Установлено, что представителями российской оккупационной власти на территории аннексированного полуострова Крым незаконно присваивается имущество государственных предприятий и учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры Украины, Министерства финансов Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, чем причинили государству значительный материальный ущерб в особо крупном размере”, - процитировал народный депутат.

“Прокуратура Автономной Республики Крым обращается ко всем гражданам, кому известны факты нарушений конституционных прав человека на оккупированной территории полуострова Крым, с просьбой предоставить любые сведения или документы, имеющие существенное значение для доказывания преступлений, совершенных представителями оккупационной власти”,- отметил Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Напомним, что согласно приказу и.о. Генерального прокурора Украины от 12.06.2014 №33ш прокуратуры АР Крым передислоцированы в г. Киева.