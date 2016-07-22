Репрессии в Крыму: суд оставил под стражей четырех крымскотатарских политзаключенных

Об этом адвокат Эмиль Курдебинов написал в Facebook.

«Окончилось заседание в Верховном суде Крыма по жалобам адвокатов в апелляционную инстанцию на аресты "Бахчисарайской четверки" - крымских татар, обвиняемых в терроризме, в т.ч. Энвера Мамутова. Суд не принял доводов защиты (как всегда) и оставил всех в следственном изоляторе», - написал адвокат.

Курдебинов отметил, что зафиксировал нарушение принципа гласности при проведении судебного заседания.

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«Проведение видеоконференцсвязи с участием обвиняемых может проводиться в исключительных случаях, если есть заявление прокурора или другой стороны. Судья жестко игнорировала все мои доводы по этому поводу, не приняла моё ходатайство и моих коллег, Энвера Мамутова, с просьбой указать, кто же заявил о видеоконференции и почему, и дать ознакомится с этим заявлением, если таковое имеется», - написал адвокат.

Курдебинов отметил, что судья также не дала ему возможности выступить.

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«Имеются основания полагать, что в действиях судьи Верховного суда Крыма усматривается состав преступления, предусмотренного УК РФ - статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта, о чем мной будет подано заявление о преступлении в Следственный комитет РФ для проведения соответствующей проверки! Велась аудиозапись заседания», - добавил адвокат.

Как сообщали СМИ, в Крыму утром 12 мая пришли с обысками в дома мусульман в Бахчисарае, четверо были задержаны: Зеври Абсейтов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров та Мамутов.

Так называемый «прокурор Крыма» Наталия Поклонская заявила, что в Бахчисарае задержали четырех последователей организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической.

13 мая суд постановил арестовать всех четырех задержанных в Бахчисарае крымских татар.

Всего по делу о терроризме и участии в исламской организации «Хизб ут-Тахрир» проходят 14 крымских татар, суд над четырьмя из них в настоящее время продолжается в Ростове-на-Дону. Остальные десять человек содержатся в СИЗО в Симферополе.