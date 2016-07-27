В ГПУ рассказали, какие статьи инкриминируют скандальному депутату Онищенко

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко совершил письменное уведомление о подозрении Онищенко в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч.2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

«Сейчас организовано исполнение требований ст. 278 УПК Украины о вручении письменного уведомления о подозрении Онищенко А.», - заявили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня, 27 июля, подписал сообщение о подозрении народному депутату Украины Александру Онищенко (депутатская группа "Воля народа").

Напомним, 22 июня НАБ Украины и САП разоблачили организаторов схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко – главного фигуранта газовой схемы. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.