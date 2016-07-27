Луценко подписал сообщение о подозрении скандальному депутату Онищенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Подписание сообщения о подозрении В.Онищенко открывает Специализированной антикоррупционной прокуратуре путь к доведению дела в отношении основного и других фигурантов газовой схемы до его логического завершения – судебного приговора», - цитирует руководителя САП Назара Холодницкого его пресс-служба.

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«Следующий шаг – объявление Онищенко в розыск, в том числе и международный. Если он будет продолжать скрываться, мы обратимся в суд о применении процедуры специального досудебного расследования согласно ст. 2971 УПК, которая разрешает проводить судебное разбирательство при физическом отсутствии обвиняемого (in absentia). Особый акцент САП сделает на том, чтобы добиться конфискации всего арестованного имущества фигурантов газовой схемы в пользу государства», - добавил глава САП.

Как сообщалось, 22 июня НАБ и САП разоблачили организаторов схемы хищения средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», в результате которой государству был причинен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко - главного фигуранта газовой схемы. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

По состоянию на 26 июля задержаны 12 подозреваемых. 10 подозреваемым в причастности к данной схемы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.