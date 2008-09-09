Гавриш: Тимошенко просит Европу уговорить Ющенко на "ширку"

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ заявляет, что сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО общается с Верховным представителем ЕС по вопросам внешней и безопасностной политики Хавьером СОЛАНОЙ и Президентом Франции Николя САРКОЗИ с целью уговорить их убедить Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО согласиться с формированием “широкой коалиции” и законопроектами, ограничивающими полномочия главы государства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Президента Украины.

По словам С.ГАВРИША, позиция Ю.ТИМОШЕНКО “является ярким свидетельством переживаний премьера провалить очевидно «прокремлевский сценарий», который, неожиданно для востока и запада Украины, пытаются реализовать с использованием различных манипулятивных технологий БЮТ и Партии регионов созданием де-факто новой парламентской коалиции”.

С.ГАВРИШ считает, что премьер реально осознает, что в украинском обществе, как и во внешних демократиях, существуют серьезные угрозы для реализации плана БЮТ и ПР, и именно поэтому она готова использовать для его спасения и легитимации любые рычаги влияния и методы.

«Очередным свидетельством этого является то, что сегодня, в то время, когда Президент летит на 12-й саммит Украина - ЕС, Ю.ТИМОШЕНКО пытается уговорить руководство Евросоюза убедить В.ЮЩЕНКО принять сценарий БЮТ и ПР относительно широкой коалиции и согласиться с законопроектами, которые значительно суживают конституционные полномочия главы государства», - сказал С.ГАВРИШ.