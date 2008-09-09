Ющенко отбыл во Францию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом во Францию для участия в XII саммите Украина – ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе официальной делегации Украины - секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр юстиции Николай ОНИЩУК, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК и другие лица.

Согласно программе визита, В.ЮЩЕНКО примет участие в рабочем ланче от имени Президента Франции Николя САРКОЗИ, после чего состоится встреча двух президентов в Елисейском дворце в Париже.

После завершения встречи В.ЮЩЕНКО примет участие в пленарной сессии XII саммита Украина - ЕС.

По результатам саммита В.ЮЩЕНКО, Н.САРКОЗИ, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер САЛАНА встретятся с представителями СМИ.

Сегодня же В.ЮЩЕНКО вернется в Украину.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что XII саммит Украина – ЕС состоится во французскую городе Эвиан, однако позже он был перенесен в Париж.