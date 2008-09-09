"Политический кризис: готовы ли элиты к консенсусу?" - пресс-конференция в УНИАН

Сегодня в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция ведущих политологов и экспертов на тему: "Политический кризис в Украине: готовы ли элиты найти консенсус?" Участники: Владимир ПОЛЯКОВ - директор центра "Социополис" Василий СТОЯКИН - директор Центра политического маркетинга Тарас БЕРЕЗОВЕЦ - директор PR-группы Политтех Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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