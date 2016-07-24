1+1 медиа сообщает о новых фактах слежки за журналистами

Под офисом редакции зафиксировано 2 автомобиля, которые сопровождают выезды съемочных групп и постоянно находятся под зданием.

Возобновление слежки команда программы связывает с расследованием деятельности компании по дистрибуции сигарет «Тедис-Украина». На что указывает ряд фактов, в том числе, объекты наблюдения.

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«Один из автомобилей слежения - Daewoo Nexia золотистого цвета с номерным знаком АI8579EB – также принимал участие в слежке за журналистами программы в апреле этого года, и который тогда мы собственными силами блокировали под нашим офисом» - дополнил Александр Дубинский, шеф-редактор проекта.

Руководство 1+1 медиа обеспокоено отсутствием действий со стороны правоохранительных органов. Ни одно заявление, поданное редакцией по предыдущим преследованиям, до сих пор не было расследовано. Мы обращаемся к соответствующим органам с требованием взять под контроль новое происшествие и расследовать его надлежащим образом. А также принять во внимание, что в последнее время участились случаи преследования, угроз и физической расправы над журналистами. В частности, в среду, 20 июля, в Киеве был убит известный журналист Павел Шеремет, за которым также велось наружное наблюдение.