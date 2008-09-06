Луценко объяснил, почему милиция зарабатывает на населении

МВД вынуждено предоставлять платные услуги населению, поскольку получает из госбюджета лишь около двух третей средств, необходимых для выплаты заработной платы.

Об этом заявил в интервью "Зеркалу недели" министр внутренних дел Юрий Луценко.

"МВД получает из государственного бюджета немного более чем 2/3 средств, нужных для выплаты только заработной платы. К сожалению, остальное милиция должна зарабатывать", — указал министр.

При этом руководитель МВД подчеркнул, что на самом деле обязательными для населения являются лишь платежи, предусмотренные постановлением Кабинета министров от 4 июня 2007 года.

"Хочу еще раз подчеркнуть для всех граждан, которые приходят в паспортный стол или в другие пункты, где получают платные услуги милиции, например, МРЕВ или другие подразделения. На входе его есть полный перечень обязательных платежей, урегулированных упомянутым мной постановлением КМУ", — подчеркнул министр.

"Все остальные навязанные услуги являются необязательными, как, например, страхование во время получения загранпаспорта. Это необязательная услуга…ни коим образом милиция не имеет права требовать ее", — заявил Луценко.

Украинская правда