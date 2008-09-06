Онищук: если не будет новой коалиции, будет старое правительство
08:29, 06 сентября 2008Политика
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Министры от НУНС будут работать
Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заверяет, что министры, назначенные по квоте “Наша Украина – Народная самооборона”, будут работать в своих должностях до окончания каденции этого правительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Еще в прошлую среду министры заявили, что будут исполнять свои полномочия в течение каденции этого правительства», - сказал Н.ОНИЩУК.
В то же время он отметил, что в настоящее время действующий состав правительства не может быть изменен ни в течение срока, отведенного для создания коалиции, ни после его окончания, если не будет образована новая коалиция.
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