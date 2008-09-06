Онищук: если не будет новой коалиции, будет старое правительство

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заверяет, что министры, назначенные по квоте “Наша Украина – Народная самооборона”, будут работать в своих должностях до окончания каденции этого правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Еще в прошлую среду министры заявили, что будут исполнять свои полномочия в течение каденции этого правительства», - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время он отметил, что в настоящее время действующий состав правительства не может быть изменен ни в течение срока, отведенного для создания коалиции, ни после его окончания, если не будет образована новая коалиция.