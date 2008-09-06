Ющенко и Чейни уделили много внимания НАТО, ЕС и Грузии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает актуальность работы по присоединению Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил при оглашении совместного заявления для СМИ с вице-президентом США Диком ЧЕЙНИ.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что присоединение к ПДЧ отвечает как национальным интересам, так и законодательству, а также ситуации в нашем регионе.

«Это дорога с двусторонним движением», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что в ходе встречи с Д.ЧЕЙНИ шла речь о евроинтеграционных устремлениях Украины. Он выразил надежду, что на саммите Украина-ЕС во Франции 9 сентября Украина получит положительный сигнал.

Также, по словам главы государства, большое внимание в ходе встречи с вице-президентом США было уделено вопросам грузино-российского конфликта. По словам В.ЮЩЕНКО, от имени страны он подтвердил верность принципам Хельсинского акта о нерушимости границ и территориальной целостности суверенных государств. В.ЮЩЕНКО назвал это соглашение «альфой и омегой международного права».

Президент подчеркнул, что Украина четко поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Он заверил, что эта позиция будет неизменной.

Глава государства также выразил обеспокоенность возможностью использования подразделений Черноморского Флота РФ, которые базируются на территории Украины, в конфликтах с третьими сторонами.

«Потому что такого рода механизм пассивно втягивает Украину в такие милитаристские конфликты», - сказал Президент, подчеркнув, что это не отвечает национальным интересам Украины и является болезненным вопросом для украинского общества.

«Безусловно, для Украины не является приемлемым решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии», - сказал также Президент. Он отметил, что события в Грузии продемонстрировали, что единственной безальтернативной моделью защиты территориальной целостности страны, в том числе и Украины, является присоединение к североатлантической системе безопасности.