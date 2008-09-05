Лидеры стран ОДКБ не признали независимость Абхазии и Южной Осетии

Лидеры стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поддержали действия Москвы во время конфликта в Грузии, однако не стали признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщает Би-Би-Си, такие решения были приняты по результатам саммита стран-участниц ОДКБ, который проходил сегодня в Москве.

О позиции ближайших союзников по итогам саммита ОДКБ сообщил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. По его словам, все партнеры России по ОДКБ будут определяться по вопросу признания независимости Южной Осетии и Абхазии самостоятельно, “как это и должно быть, исходя из общих принципов и норм международного права, руководствуясь при этом, естественно, своими национальными интересами”.

Таким образом, Никарагуа остается сегодня единственной страной, кто поддержал Россию в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Ранее российские СМИ сообщали, что Россия не исключает принятия Южной Осетии и Абхазии в Организацию договора коллективной безопасности.

Как известно, в ОДКБ входят, кроме России, Армения, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.