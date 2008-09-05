Инопланетяне забирали Тимошенко на тарелку?

"Наш блок может объединиться с "Регионами" только при условиях, если НЛО заберет меня на тарелку, проведет надо мной незаконные опыты и лишит меня памяти и ума. Других обстоятельств для такого объединения не существует". Этими словами Юлия Тимошенко во время интернет-конференции в "Украинской правде"прокомментировала возможность коалиции с Партией регионов. Сказано это было в январе 2006 года.

Как утверждает "Украинская правда", в эту среду вечером в подвале партийного офиса на улице Туривской состоялось заседание фракции БЮТ, на котором премьер обсудила с депутатами возможные варианты своего поведения. И один из них – это создание коалиции под условным названием "Восток и Запад Вместе".

Тимошенко прямо сказала, что объединение в коалицию с регионалами – это возможный выход из ситуации.