Ющенко подкинул Тимошенко работы

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Украины, в котором отмечает стагнацию в области строительства и неэффективность государственной политики по строительству жилья.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Отсутствие адекватных мер на государственном уровне может привести к тому, что объемы строительства жилья начнут сокращаться, цены будут сохраняться на высоком уровне, а уровень обеспеченности граждан жильем будет снижаться», - предупреждает глава государства.

В своем письме он констатирует, что положительная динамика в строительстве жилья в этом году может быть утрачена. За первое полугодие 2008 г. инвестирование в жилищное строительство уменьшилось на 0,8%, тогда как в первом полугодии 2007 г. этот показатель вырос на 44,7%. На протяжении 2007 года в строительство жилья инвестировано более 30 млрд. грн., что на 31,4% больше, чем в 2006 году.

По убеждению Президента, причинами этих негативных процессов в отрасли в этом году являются:

недостаточные объемы сооружения неэлитного и недорогого жилья, в результате чего предложение жилья ограничено;

неадекватный уровням доходов граждан рост цен на жилье;

рост стоимости строительных материалов;

проблемы развития ипотечного кредитования населения;

неэффективная жилищная политика государства.

Президент указывает на такие недостатки, как нерациональное бюджетное финансирование программ строительства жилья, которое является распыленным, в результате чего квартирная очередь почти не движется; кроме того, критерии отбора граждан, которым необходимо предоставить жилье (средства), не унифицированы, ими не предусмотрено запрещение на перепродажу полученной недвижимости и т.п.

В.ЮЩЕНКО напоминает о том, что в 2008 году предусматривалось отработать на пилотных проектах схемы строительства доступного жилья с предоставлением государством одноразовой денежной помощи гражданину для первоочередного взноса.

Проведение такого эксперимента позволило центральным и местным органам исполнительной власти, местного самоуправления и строительным компаниям приобрести необходимый опыт и эффективно использовать его при реализации положений Указа Президента Украины от 8 ноября 2007 года №1077 «О мерах по строительству доступного жилья в Украине и улучшению обеспечения граждан жильем».

Следовательно, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, а также урегулировать указанные проблемы, глава государства выдвигает перед правительством требования:

1. Безотлагательно начать реализацию положений Указа №1077/2007 «О мерах по строительству доступного жилья в Украине и улучшению обеспечения граждан жильем», что предусматривает:

выделение 500 миллионов гривен на реализацию пилотных проектов по строительству доступного жилья во время подготовки изменений в Государственный бюджет Украины на 2008 год;

расходы на строительство жилья в объеме не меньше 0,5 процентов валового внутреннего продукта в бюджете 2009 года;

пилотные проекты по строительству доступного жилья;

проект закона о запрете на отчуждение в течение определенного времени полученного при участии государственной поддержке жилья.

2. Действующие государственные жилищные программы объединить в новую государственную программу строительства и обеспечения служебным жильем граждан, работающих в учреждениях и организациях, которые финансируются из бюджета.

Президент также обращает внимание на то, что принципы предоставления служебного жилья должны быть унифицированы для всех категорий служащих и предусматривать:

предоставление такого жилья только после определенного срока работы (2-3 года) в бюджетных учреждениях и организациях;

запрет на передачу служебного жилья в собственность служащего;

утрату права на аренду служебного жилья в случае увольнения служащего;

приобретение права выкупа такого жилья только после 15-20 лет работы служащего в бюджетных учреждениях и организациях.

Кроме того, во исполнение соответствующего указа Президента правительство должно определить одного главного распорядителя средств по бюджетным программам по строительству и приобретению жилья, а также создать единый государственный реестр граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и единую систему их учета.

Президент просит сообщить ему о результатах до 1 октября 2008 года.