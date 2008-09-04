Симоненко уже примеряет булаву

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО готов принять участие в президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил: «Буду ли я принимать участие или нет - партия определит. Я готов принимать участие. Я без преувеличения говорю, и сам считаю, что опыта достаточно и политического, и жизненного, и руководства. Я же до 1991 года как второй секретарь обкома партии руководил Донецкой областью».

При этом лидер коммунистов отметил, что “большое значение имеет сегодня объединение интересов всех избирателей для того, чтобы действительно пришел человек компетентный и ответственный к управлению государством, и чтобы власть сегодня действительно стояла на наших украинских интересах».

Он предположил, «если не будет возможности найти действительно компромиссную фигуру, чтобы не тратить лишние деньги», то “я предлагаю вообще ликвидировать эту должность, в крайнем случае - избирать Президента в парламенте”.