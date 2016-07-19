Безвизовый режим для Украины могут утвердить в октябре - еврокомиссар Хан

Об этом он заявил журналистам во вторник в Брюсселе по завершению встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"По визовой либерализации, я думаю, что после некоторых дальнейших консультаций - вчера у нас было заседание Европейского Совета по вопросам иностранных дел, я уверен, что и Словацкое президентство также предана своей работе, - что в октябре это должно быть, как я надеюсь, согласовано", - сказал Ган.

По его словам, "все согласны с тем, что Украина сделала свою работу". "Мы будем продолжать политическую, техническую и финансовую поддержку", - подчеркнул еврокомиссар.