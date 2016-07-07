Безвизовая эпопея: Геращенко заверила, что ЕС даст положительный ответ уже в этом году

Об этом сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Спасибо нашим друзьям из комитета иностранных дел Европарламента. Ждем теперь результативного рассмотрения безвизового кейса для Украины в юридическом комитете. И потом в сессионном зале. И ценим наш межпарламентский диалог», - отметила она.

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«Безвизовый будет в этом году. Хоть и на несколько недель или месяц позже, чем мы рассчитывали. Работаем над этим вместе с нашими европейскими друзьями», - заверила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках плана действий для визовой либерализации.

Сегодня, 7 июля, Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил рекомендации относительно ускорения предоставления Евросоюзом Украине безвизового режима.