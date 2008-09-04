Симоненко вчитался в закон, за который голосовал, и понял - "популизм голый"

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО заявляет о процессе разрушения демократического института представительской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер коммунистов заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной новой парламентской коалиции, он сказал: «Мы не будем там, где присутствуют националистические интересы”. И подчеркнул: “Мы не будем в таких коалициях. Я глубоко убежден, с такими политическими силами мы не можем быть в коалиции». Однако он признал, что «совпадают иногда наши позиции: когда это касается решения того или другого вопроса». В качестве примера он привел принятие законопроекта о поддержке шахтеров. «Мы внимательно посмотрели и у нас есть очень серьезные замечания к этому законопроекту”, – сказал лидер КПУ и добавил: “Но мы видим популизм голый, который отрабатывается, к сожалению, не будет возможности объяснить и шахтерам и другим гражданам, что предлагают те, кто на этом популизме обманывает людей”.

Он также считает, что «сегодня начинается процесс разрушения демократического института представительской власти”. “Это процесс узурпации власти практически, это процесс, который направлен на полную зависимость Украины от внешних факторов, это процесс, который приведет к очень серьезному социальному обострению у нас в обществе”, - сказал П.СИМОНЕНКО и добавил: “Мы категорически против этого”.

Напомним, что 2 сентября фракция коммунистов в Верховной Раде во главе со своим лидером Петром Симоненко единогласно поддержала закон “О повышении престижности шахтерского труда” в первом, втором чтениях и в целом. Результаты поименного голосования зафиксированы на официальном сайте ВР.