Луценко передумал: всем незаконным мигрантам - амнистию

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО выступает за амнистию для незаконных мигрантов, находящихся на территории Украины, путем их добровольной регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам во время 8-й Европейской министерской конференции Совета Европы по вопросам миграции.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, такой шаг он обсуждал со своими французскими коллегами, однако они не рекомендуют проводить такую акцию массово, а подходить индивидуально.

В то же время представители других стран, в частности Португалии, утверждают, что у них такая кампания прошла удачно.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня в Украине нет никакой системы контроля над количеством мигрантов, пребывающих на территории Украины. А из-за этого возникает много проблем.

Следовательно, по его мнению, сначала нужно установить четкие правила легализации и регистрации мигрантов, а после того продолжать бороться с нелегалами.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил: сначала нужно призвать десятки тысяч иностранцев, которые сегодня живут и работают в Украине, но остерегаются санкций за свое нелегальное пребывание, прийти и зарегистрироваться без всяких наказаний. Таким образом, как заметил министр, будет создана первая база данных «с чем мы имеем дело».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, это будет важной начальной точкой.

«Но пока еще это предложение, которое обкатается на встрече здесь (на конференции – УНИАН), а затем - на уровне Кабинета Министров Украины», - добавил он.

Напомним, что ранее Луценко выступал категорически против привлечения в Киев рабочей силы из дальнего зарубежья. И даже разрешил своим подчиненным считать его расистом...

Так, в июле на заседании коллегии Главного управления МВД в Киеве министр спросил начальника отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, сколько видов на жительство тот выдал гражданам из дальнего зарубежья. Услышав цифру "семьдесят", Юрий Луценко заявил: "У нас что, своей рабочей силы не хватает? Хотите в Китай – берите билет и езжайте туда в отпуск. Можете считать меня расистом, но еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю. Установка такая: выдаем разрешение, только если он женился на нашей. Потому что с такими темпами мне придется приглашать вьетнамцев и китайцев в милицию вместо вас!"