Луценко: можете считать меня расистом

Министр внутренних дел Юрий Луценко выступает против привлечения в Киев рабочей силы из дальнего зарубежья. Так, на заседание коллегии Главного управления МВД в Киеве министр спросил начальника отдела гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, сколько видов на жительство тот выдал гражданам из дальнего зарубежья. Услышав цифру "семьдесят", Юрий Луценко заявил: "У нас что, своей рабочей силы не хватает? Хотите в Китай – берите билет и езжайте туда в отпуск. Можете считать меня расистом, но еще один Харьков или Одессу я в Киеве устроить не позволю. Установка такая: выдаем разрешение, только если он женился на нашей. Потому что с такими темпами мне придется приглашать вьетнамцев и китайцев в милицию вместо вас!"

Коммерсант-Украина