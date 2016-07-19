СНБО может рассмотреть вопрос введения военного положения при продолжении обострения на Донбассе – Турчинов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. В частности, по словам Турчинова, активные агрессивные действия российских оккупационных войск приводят к системному ухудшению ситуации на востоке Украины.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли 7 украинских военных, 14 ранены - АП

«Непрекращающиеся обстрелы с использованием российскими агрессорами запрещенного Минскими соглашениями мощного оружия, современных средств наведения и корректировки огня приводит к значительным потерям среди наших военных. В течение последних суток мы потеряли 21 военнослужащего, из которых семеро - погибли, 14 - ранены», - сказал секретарь СНБО, подчеркнув, что украинские военные четко придерживаются Минских соглашений и используют оружие только в ответ на кровавые провокации российских оккупантов».

Турчинов сообщил, что через дипломатические каналы Украина проинформировала своих западных партнеров о циничном и дерзком нарушении агрессором Минских договоренностей. «В случае продолжения этих опасных тенденций Украина будет принимать все необходимые меры для защиты целостности нашей страны и безопасности граждан, вплоть до внесения в повестку дня СНБО вопроса о введении военного положения», - подчеркнул Турчинов.