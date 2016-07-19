Россия перебросила на Донбасс более 30 платформ с танками и "Градами" - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Так, установлено прибытие с территории Российской Федерации железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой, горюче-смазочными материалами и боеприпасами на железнодорожную станцию «Донецк-2» (северо-восточная часть Донецка) - 30 платформ с танками и самоходными артиллерийскими установками, вагоны с личным составом; цистерны с горюче-смазочными материалами.

Читайте такжеВ разведке рассказали об усилении передовых подразделений боевиков на четырех направлениях в зоне АТО

В Харцызск прибыли 10 цистерн с дизельным топливом (500 тонн), а в Иловайск - шесть цистерн с дизельным топливом (300 тонн), платформы с военной техникой (две САУ, три 122-мм боевых машины РСЗО «Град», два БТР).