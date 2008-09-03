Ющенко выгнал Бута

В Секретариате Президента закончилась встреча главы государства Виктора Ющенко с фракцией блока НУ-НС.

Как сообщил «Главреду» информированный источник, в начале этой встречи Президент потребовал от народного депутата Юрия Бута, чтобы тот удалился из зала. Президент подчеркнул, что предалелям «не место во фракции НУНС».

Как известно, Юрий Бут ранее вместе с Игорем Рыбаковым написали заявления о выходе из демократической коалиции. Вчера Бут голосовал совместно с фракциями Партии регионов и БЮТ.