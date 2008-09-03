Ющенко выгнал Бута
17:25, 03 сентября 2008Политика
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В СП закончилась встреча Президента с фракцией НУ-НС
В Секретариате Президента закончилась встреча главы государства Виктора Ющенко с фракцией блока НУ-НС.
Как сообщил «Главреду» информированный источник, в начале этой встречи Президент потребовал от народного депутата Юрия Бута, чтобы тот удалился из зала. Президент подчеркнул, что предалелям «не место во фракции НУНС».
Как известно, Юрий Бут ранее вместе с Игорем Рыбаковым написали заявления о выходе из демократической коалиции. Вчера Бут голосовал совместно с фракциями Партии регионов и БЮТ.
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