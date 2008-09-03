Хмара думает, что Тимошенко и Кремль обменялись сигналами

Одобрение вице-спикером Госдумы РФ действий премьер-министра Украины в грузинском вопросе является непрямым подтверждением согласованных действий Юлии ТИМОШЕНКО с Кремлем.

Об этом заявил представитель Украинской народной партии, бывший диссидент Степан ХМАРА. Так политик прокомментировал слова вице-спикера Госдумы РФ, представительницы пропрезидентской партии «Единая Россия» Любви СЛИСКОЙ о том, что «ТИМОШЕНКО ведет себя абсолютно правильно». Она также назвала действия Ю.ТИМОШЕНКО «разумным расчетом», отметив «взвешенную позицию» украинского премьер-министра в оценке конфликта на Кавказе.

«С точки зрения российских национальных интересов такое поведение Юлии ТИМОШЕНКО действительно кажется разумным, поэтому она и нашла поддержку пропрезидентских сил России», - отметил политик.

«ТИМОШЕНКО и Кремль обменялись сигналами накануне старта президентской кампании. Премьер просигнализировала, что готова уступать национальные интересы, а Кремль – что в таком случае готов поддержать ее в борьбе за президентское кресло», - отметил С.ХМАРА. По его мнению, «Украина возвращается к ситуации 2004 года, когда на президентскую гонку в Украине Москва должна выставить хотя бы одного своего претендента». «В 2008 году Москва демонстрирует, что может выставить уже два претендента – ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА», - отмечает С.ХМАРА.