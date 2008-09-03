В Партии регионов пугают Яценюка отстранением

Народные депутаты будут иметь право поднять вопрос об отстранении Арсения ЯЦЕНЮКА от должности Председателя Верховной Рады Украины, если он откажется подписывать принятые парламентом законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно процедуры подписания спикером документов.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что Председатель ВР нарушит действующее законодательство, если откажется подписывать принятые законы, и это будет иметь последствия.

«Сессионный зал имеет право поднять вопрос об отстранении. Зал имеет право поднять вопрос о переизбрании», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом он объяснил, что в случае отстранения Председателя ВР от исполнения обязанностей, подписывать принятые законы имеют право его заместители.

Как сообщал УНИАН, также ВР приняла закон «О внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год и некоторые другие законы», которым увеличила финансирование угольной отрасли из государственного бюджета на 568 млн. грн., закон «О повышении престижности шахтерского труда» и закон «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц» (о не обложении налогом бесплатно предоставленного угля)».

После этого Председатель ВР А.ЯЦЕНЮК покинул зал заседаний парламента, заявив, что не будет принимать участия в рассмотрении “политических” законов, поскольку не желает "разваливать коалицию".

После этого парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабинете Министров, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных и специальных комиссиях парламента. Этими законами фактически было сделано перераспределение полномочий между органами власти.

Кроме того, вчера Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по проверке фактов поставок в Грузию украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о намерении заветировать принятые вчера законы о перераспределении полномочий между органами власти.