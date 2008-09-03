Тимошенко комментирует действия министров-нашеукраинцев: это истерика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что остается сторонницей демократической коалиции, и называет безответственной политику Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по ее развалу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров, комментируя заявление вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА и отказ министров-"нашеукраинцев" участвовать в сегодняшнем заседании правительства.

«Это истерика и просто безответственные шаги. Демократическая коалиция должна жить и работать. И я думаю, что все, кто хочет жить в Украине, это понимают. Поэтому мы абсолютно четко продолжаем работать, в правительстве есть кворум, мы будем принимать решения, а тот, кто не хочет работать, пусть делают то, что считают необходимым», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что именно Президент В.ЮЩЕНКО на протяжении восьми месяцев целенаправленно предпринимал действия для уничтожения демократической коалиции.

«Мы не были союзниками, когда, начиная с момента создания демократической коалиции, Президент страны уничтожал коалицию с первого дня, все восемь месяцев. Каждый день создавались препятствия для работы правительства, унижалось правительство, уничтожалась работа правительства, абсолютная невозможность организации сотрудничества с главами местных администраций, которые подчинены Президенту. Вы знаете, как уничтожался бюджет страны Президентом», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, Президент и Секретариат Президента не брезговали никакими средствами для того, чтобы довести коалицию до развала.

«БЮТ, "Народная самооборона" и другие серьезные политические силы в государстве абсолютно четко понимают, что демократическая коалиция – это был тот формат для страны, который должен был работать. И мы всегда были сторонниками только такого формата коалиции. И мне очень жаль, что Президент Украины все-таки ведет себя так безответственно и, собственно, по его поручению вчера уничтожена коалиция. По его поручению вчера депутаты (от НУ-НС – УНИАН) получали телефонные звонки Президента, выходили из демократической коалиции. Я думаю, что все это абсолютно спланировано, и все эти вещи были запланированы Президентом. Именно эта безответственная политика привела сегодня к серьезному расшатыванию демократической коалиции», - подчеркнула премьер.