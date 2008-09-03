Ющенко угрожает распустить Верховную Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает распустить Верховную Раду и объявить досрочные парламентские выборы, если в течение конституционного срока не будет создана новая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в обращении к украинскому народу.

Президент отметил, что рассматривает вчерашние события в парламенте с правовой точки зрения как формальное начало создания новой парламентской коалиции. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что если в течение определенного Конституцией срока не будет создана новая коалиция, он воспользуется своим правом роспуска парламента и объявит досрочные выборы парламента.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и Партия регионов во вторник, 2 сентября, приняли ряд законов о перераспределении власти в интересах Кабинета Министров и ВР.

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул пленарное заседание, мотивировав это нежеланием «разваливать коалицию».

В блоке “Наша Украина – Народная Самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.

Справка УНИАН. В соответствии с Конституцией Украины, коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады Украины, которое проводится после очередных либо внеочередных выборов Верховной Рады Украины, либо в течение месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции.

Решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины принимается Президентом Украины после консультаций с Председателем Верховной Рады Украины, его заместителями и председателями депутатских фракций в Верховной Раде Украины.

Полномочия Верховной Рады Украины, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избрания.